A Napoli medici di famiglia 'prof' per gli studenti

Sono giovani, studiano medicina e ora hanno l'opportunità di imparare sul campo cosa significa essere un 'medico di famiglia". Ruota intorno a questo il progetto che i medici di medicina generale di Fimmg hanno avviato partendo da Napoli, che aiuta i giovani che si stanno formando in medicina a conoscere già dal terzo anno lo spirito delle cure primarie non solo nel percorso "ordinario" di presa in carico della popolazione, ma anche nell'ottica della prevenzione.

"Nei nostri studi aggregati - spiega il segretario provinciale Fimmg Luigi Sparano - stiamo accogliendo tantissimi ragazzi che sono entusiasti di poter apprendere le modalità di lavoro dei medici di medicina generale che usano sistemi di diagnostica di primo livello e personale formato per gestire le sfide che l'assistenza di prossimità pone quotidianamente. Un progetto che pone anche le basi, nell'ottica della nascita di una formazione universitaria specialistica in Medicina Generale, all'individuazione delle sedi per quella che sarà la pratica. Da realizzare imprescindibilmente laddove la medicina generale prende corpo, soprattutto sé questa dimostra che l'oggi è già domani".

Il progetto vede in questo caso una partnership con l'Università Federico II. "Entrare in contatto con i futuri professionisti del nostro sistema sanitario nazionale - conclude Sparano - aiuta ad alimentare la conoscenza di una branca, quella della medicina generale, che ha bisogno di essere costantemente alimentata attraverso la professionalità e l'entusiasmo. Sostenere queste iniziative significa sostenere il futuro della sanità pubblica". Dal "laboratorio" di Napoli, inoltre, nasce l'idea di amplificare l'esperienza a livello nazionale. "Si parla spesso di allontanamento dei giovani dalla medicina generale per mancanza di vocazione - sottolinea il segretario generale Silvestro Scotti - in realtà, ad incidere significativamente è una scarsa conoscenza del ruolo in grande evoluzione della medicina generale".



