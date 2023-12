A Napoli il Giocattolo sospeso, online l'elenco di chi aderisce

In vista del Natale si rinnova anche quest'anno l'iniziativa di solidarietà "Giocattolo Sospeso" organizzata dall'Assessorato alle Politiche giovanili e al Lavoro del Comune di Napoli. Chiunque vorrà donare un giocattolo o un libro ai bambini della città e regalare loro un sorriso, potrà farlo acquistando direttamente presso i negozi aderenti all'iniziativa (l'elenco è pubblicato sul sito del Comune) oppure online sulla piattaforma: https://unpaniereperte.it/categoria-prodotto/giochi/ "Il Giocattolo Sospeso è ormai una tradizione che vede rinnovarsi lo spirito di solidarietà dei cittadini napoletani - afferma l'assessora Chiara Marciani - negli ultimi due anni le donazioni sono cresciute molto ed hanno raggiunto un numero sempre maggiore di bambini ai quali arriva il calore di una città che è sempre pronta a sostenere chi è in difficoltà. A noi come Istituzioni il compito e l'onere di raccogliere queste spinte solidaristiche e convogliarle affinché possano offrire un momento di serenità a chi ne ha più bisogno".



