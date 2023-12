Soldi del traffico di droga riciclati nelle auto di lusso

Riciclavano i proventi di attività delittuose, in particolare del traffico di stupefacenti, con la compravendita di autovetture di lusso, tra cui Ferrari, Porsche, Lamborghini e Audi: è quanto hanno scoperto i Nuclei di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli e Cagliari in collaborazione con il Servizio Centrale Investigazione Criminalità Organizzata (Scico) che oggi hanno eseguito ordinanze di custodia cautelare e decreti di sequestro emessi su richiesta delle Procure Napoli (pm antimafia Giuseppe Visone) e Cagliari nei confronti di otto persone (sei arresti in carcere e due ai domiciliari) gravemente accusate di associazione per delinquere, riciclaggio, auto-riciclaggio e intestazione fittizia di beni, aggravati dalla transnazionalità. I sequestri riguardano una ditta tedesca ritenuta coinvolta nell'illecita attività e del suo relativo complesso aziendale costituito da 9 immobili, 132 veicoli e disponibilità finanziarie per un valore complessivo di oltre 4,2 milioni di euro, perlopiù a Napoli. L'associazione a delinquere era capeggiata, fra gli altri, da una persona campana incensurata, residente stabilmente in Germania col proprio nucleo familiare il quale, attraverso una ditta estera intestata alla consorte e con la collaborazione della figlia avrebbe riciclato i proventi illeciti con la compravendita delle auto di lusso per il cui utilizzo avrebbe stipulato fittizi contratti di noleggio a lungo termine con soggetti facoltosi o con pregiudicati della criminalità organizzata campana.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA