Palazzo Reale Napoli, mostra omaggio a Domenico Morelli

Nell'anno del bicentenario della nascita il Palazzo Reale di Napoli apre la mostra 'Omaggio a Domenico Morelli-Incroci contemporanei' nella quale nove pittori figurativi contemporanei si confrontano con l'opera del fondatore della scuola napoletana di pittura del secondo Ottocento autore de 'La Vergine assunta al cielo tra cori di angeli', opera incastonata nel soffitto della Cappella Reale.

L'esposizione, fino al 13 febbraio, a cura di Fausto Minervini e Selene Salvi, non a caso è allestita proprio dove Morelli (1823-1901) collaborò alla ridefinizione dell'intero impianto decorativo dal 1864 per volontà di Annibale Sacco (direttore della Real Casa), rivelando le proprie capacità di conoscitore e mediatore tra tradizione e modernità, tra il passato dell'arte figurativa locale e le nuove istanze della pittura accademica.

Questi gli autori e le opere in esposizione, tutte appositamente realizzate nel 2023: Fulvio De Marinis (Napoli, 1971) 'La scelta di Antonio', Ludovico della Rocca (Napoli, 1954) 'Teofania', Tonia Erbino (New York, 1974) 'Risorto', Angelo Giordano (Napoli, 1989) 'Gli Psicopompi e le loro anime', Loris Lombardo (Napoli, 1978) 'Vicine distanze', Tommaso Ottieri (Napoli, 1971) 'Assunta', Carlo Alberto Palumbo (Napoli, 1976) 'Abhayamudrā', Emilia Maria Chiara Petri (Bologna, 1983) 'Le incognite', Selene Salvi (Napoli, 1976) 'La Vergine scomposta'.

"Dall'avvio del suo nuovo percorso come museo autonomo, nel 2020, il Palazzo Reale di Napoli ospita regolarmente mostre finalizzate ad approfondire e diffondere la conoscenza dell'edificio e delle sue collezioni. Si accende ora un faro su una delle opere giustamente più celebrate dell'artista partenopeo" dichiara il direttor e Mario Epifani.



