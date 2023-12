Manfredi, intitoleremo a Juliano strada o impianto sportivo

"Accogliamo la proposta del Club Napoli Parlamento di intitolare una strada o un impianto sportivo alla memoria di Antonio Juliano. Bandiera e icona sportiva della nostra città, Juliano avrà il giusto ricordo da parte di Napoli". Lo scrive su X il sindaco Gaetano Manfredi.

Questa la proposta del Club Napoli Parlamento.

"Il mondo del calcio è in lutto per la morte dell'indimenticabile Antonio Juliano, uno dei più grandi registi di sempre del calcio italiano divenuto bandiera del Napoli.

Juliano era di San Giovanni a Teduccio, storico quartiere napoletano. Un'area della città considerata particolarmente 'complessa' ed è anche questo a rendere lo storico Capitano ancor più un modello da emulare. Il club Napoli Parlamento chiede, pertanto, al sindaco Manfredi di intitolare una strada o un impianto sportivo, di San Giovanni a Teduccio, a Totonno.

Significherebbe una dimostrazione d'amore per le radici oltre che un modello per i giovanissimi. Juliano ha insegnato che non esistono condizioni sfavorevoli e che con l'impegno, il coraggio e la voglia di vivere si possono realizzare i sogni!":



