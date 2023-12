Manfredi, aeroporto in forte utile, da geni vendere quote Comune

Dallo studio di Nomisma sull'aeroporto di Napoli "vediamo che Capodichino ha registrato negli ultimi anni uno sviluppo straordinario. Sono stato un grande viaggiatore in aereo e so che avere un aeroporto internazionale a Napoli è fondamentale. Mi rammarico guardando gli utili di Gesac e sapendo che il Comune ha venduto le sue quote, una mossa dei geni dell'amministrazione e della finanza della città, che hanno fatto una delle operazioni più assurde che si potevano fare qui. Ma da sindaco della Città Metropolitana mi fa piacere che l'aeroporto ci dia 10 milioni l'anno, certo anche il Comune li avrebbe presi". Lo ha detto Gaetano Manfredi al convegno nell'Acen di Napoli su "L'impatto economico-sociale dell'Aeroporto Internazionale di Napoli".

"Lo scalo di Salerno - ha aggiunto Manfredi - non rappresenta una concorrenza per Napoli ma costituisce una forte integrazione, perché Napoli ha saturato il numero di voli e su Salerno possiamo aumentare le rotte che arrivano in Campania, ma soprattutto si può aprire una fascia notturna dalle 23 alle 6 di mattina, che oggi è interdetta su Capodichino e che invece potrebbe essere un ulteriore risorsa soprattutto per i voli intercontinentali. Poi siamo certi che tanti che atterrano a Salerno verranno a Napoli, 50 km sono pochissimi".

Il sindaco sottolinea poi che "lo studio Nomisma certifica che Capodichino è il quarto aeroporto per traffico di passeggeri, stimati in 12,3 milioni per il 2023, con una crescita del +12,7% sul 2022 e del +13,3 sui livelli del 2019, e con un impatto sul Pil regionale superiore al miliardo di euro.

Numeri che impongono una sinergia sempre più operativa. Come Amministrazione comunale siamo fortemente impegnati, in un'ottica di proficua collaborazione con uno degli hub strategici della città a migliorare la viabilità dell'intera area e il sistema di accoglienza ai visitatori. Dobbiamo poi lavorare insieme a Gesac sempre di più per realizzare progetti di sostenibilità ambientale a vantaggio della collettività. Sarà infine determinante per la funzionalità dell'aeroporto il completamento della linea 1 della metropolitana che ci renderà definitivamente alla pari con le capitali europee".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA