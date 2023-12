Manfredi, aeroporto bene da gestire ascoltando anche i cittadini

"L'aeroporto è un patrimonio della collettività, che va difeso senza contrapposizioni. Allo stesso tavolo ci sono imprenditori, istituzioni dei cittadini e anche quelli ai quali l'aereo gli passa sulla testa e bisogna ascoltare tutti". Lo ha detto il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, al convegno nell'Acen di Napoli sullo studio Nomisma "L'impatto economico-sociale dell'Aeroporto Internazionale di Napoli".

Il sindaco nel dialogo con il presidente di Gesac, Roberto Barbieri, ha detto che "al di là delle polemiche c'è sempre uno spirito di grande collaborazione e resta l'interesse di lavorare per tutta la città".

"Se hai un asset importante come l'aeroporto - ha proseguito Manfredi - lo valorizzi sugli aspetti del funzionamento, come Gesac fa bene, ma anche sulla qualità del traffico aereo, per cui dobbiamo andare verso compagnie sostenibili che hanno una percentuale alta di carico di passeggeri, puntando ad avere più viaggiatori sullo stesso numero di voli e quindi aerei più grandi. E poi serve anche un network di connessione verso mete più pregiate. Oggi avere a breve 4 voli da Napoli verso gli Usa e spero presto anche uno sul Canada di cui si era parlato, è importante per Napoli. Se vogliamo candidarci a ospitare istituzioni ed eventi internazionali il primo nodo di scelta è la connessione intercontinentale della città".



