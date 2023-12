Lunedì 18 galà di beneficenza dei giovani industriali Napoli

Si svolgerà lunedì 18 dicembre (ore 20,30) all'Unione Industriali Napoli l'undicesima edizione del galà "Uniti nel Cuore" evento di beneficenza promosso dal comitato "Uniti nel Cuore" composto da Gruppo Giovani Imprenditori Unione Industriali Napoli, Giovani Acen Napoli, Asign, Ugdcec Napoli, Confapi Napoli, Aiga Napoli, Aiop, Associazione Apotema. Prevista la partecipazione di esponenti del mondo imprenditoriale e delle Istituzioni locali. La selezione musicale è affidata al dj Marco Piccolo.

Il ricavato della serata sarà come sempre devoluto in beneficenza, quest'anno a sostegno del Progetto G124 di recupero del Cimitero delle Fontanelle. In particolare, sarà destinato alla riqualificazione di una delle piazzette site lungo il percorso che porta al Cimitero delle Fontanelle, per la quale si proporrà l'intitolazione a una vittima di femminicidio.

Il comitato "Uniti nel Cuore" ha scelto di supportare il progetto per contribuire a rilanciare un luogo di memoria collettiva e di culto popolare con una forte identità culturale della nostra città.

All'incontro di presentazione, svoltosi in Acen, sono intervenuti tra gli altri: Antonio Amato, presidente Gruppo Giovani imprenditori Unione Industriali Napoli; Ferdinando Romano, presidente Giovani Acen; Nicola Taccone, referente territoriale Associazione Italiana Giovani Notai; Vincenzo Piccirillo, presidente Giovani Commercialisti (Ugdcec) Napoli; Giovanna Caianiello, presidente Giovani A.I.O.P. Campania Associazione Italiana Ospedalità Privata; Claudia Maffucci, presidente Giovani Confapi Napoli; Benedetta Leone, vice presidente Aiga Napoli; Carmine Gravino, presidente Associazione Apotema.

Sono intervenuti anche gli architetti Orazio Nicodemo e Marino Amodio, che insieme a Giuseppe De Pascale e a Davide Savoia fanno parte del gruppo di progettisti dell'intervento di riqualificazione dell'area Fontanelle.



