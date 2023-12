Con Rivelazioni alla scoperta di Napoli a Natale

Cinque itinerari tematici con 78 percorsi guidati, venticinque spettacoli itineranti in programma fino al 7 gennaio, 'Musica narrata' nelle chiese: è 'Rivelazioni' il titolo del programma finanziato dalla Regione Campania, per 400mila euro, e promosso dall'assessorato al Turismo e alle Attività produttive del Comune di Napoli, fino al 7 gennaio.

Da 'La città dei presepi' al 'Natale barocco a Chiaia', da 'Il gusto del Natale' al 'Family Tour': tutti i percorsi gratuiti devono essere prenotati sulla piattaforma eventbrite, e non manca l'attenzione ai diversamente abili. Tra i luoghi della 'musica narrata' anche la Basilica di San Giacomo degli Spagnoli. Gli spettacoli itineranti toccheranno tre punti della città: Via Toledo-Piazza Carità; Piazza Trieste e Trento-via Chiaia; Piazza del Gesù-Decumani.

"Progetti complessi e strutturati come Rivelazioni sono la chiara testimonianza che il dialogo tra le istituzioni c'è e funziona", dichiara il dirigente generale Cultura e Turismo della Regione Campania Rosanna Romano. "Rivelazioni si inserisce nella pianificazione annuale realizzata con il piano strategico della Regione Campania per la cultura e il turismo, attraverso l'investimento a supporto dei comuni capoluogo. Temi importanti, su cui ci siamo soffermati con gli assessori Casucci e Armato sono la destagionalizzazione e la decongestione. Stiamo condividendo percorsi alternativi".

Per l'assessora comunale al turismo Teresa Armato "sarà un Natale di scoperte, musica, storia, tradizioni, sapori e profumi. Rivelazioni propone più di 150 appuntamenti tra tour tematici, spettacoli, intrattenimento in strada per i turisti. È un programma che svela la più profonda identità della napoletanità, proponendo le tradizioni natalizie, dalla tombola napoletana ai dolci. Durante lo scorso week end sono arrivati in città 200mila turisti", ricorda. Trentacinque saranno i tutor in strada, anche su biciclette elettriche.

Partito il 7 dicembre, il cartellone è a cura di Gabbianella Club Events mentre SG sas cura gli spettacoli.



