Carceri: Avellino, detenuto dà fuoco alla cella

Ancora tensioni nel carcere di Avellino dove nel tardo pomeriggio di ieri un detenuto di nazionalità romena ha appiccato un incendio nella propria cella con fiamme e fumo che si sono propagate all'interno della sezione detentiva. Ne dà notizia la segretaria regionale del Sappe, Tiziana Guacci. Tutti i detenuti sono stati evacuati e trasferiti all'esterno. Durante le operazioni di spegnimento, lo stesso detenuto armato di un rudimentale coltello ha tentato di colpire altri reclusi. Grazie agli interventi degli agenti della Polizia penitenziaria è stato scongiurato il peggio.

Donato Capece, segretario nazionale del Sappe, rilancia la richiesta di rivedere "il regime di custodia aperto e la espulsione degli stranieri detenuti in Italia per far scontare loro la pena nei Paesi di origine". Capece ribadisce la necessità di "prevedere la riapertura degli ospedali psichiatrici giudiziari dove trasferire i detenuti, sempre più numerosi, con problemi psichiatrici". Il sindacalista, in conclusione, si augura che "il Dap accenda i riflettori sul sovraffollamento degli istituti campani e sui continui eventi critici che provocano nel personale un senso di abbandono e sconforto".



