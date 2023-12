Calcio: Iervolino, 'Salernitana attiva sul mercato a gennaio'

"Anche quest'anno la società perderà molto a livello economico, tra i venticinque e i trenta milioni. Nessun presidente l'ha mai fatto nel mezzogiorno d'Italia e nessun presidente l'ha mai fatto alla Salernitana".

Lo ha detto Danilo Iervolino, numero uno della Salernitana, parlando della situazione economica del club e del mercato. "È evidente che molti soldi non li abbiamo spesi bene. A gennaio faremo un mercato attivo in cui dovremo più incassare che spendere", ha spiegato Iervolino che, poi, ha aggiunto. "Stimo tantissimo il direttore De Sanctis, alcune cose gli sono riuscite bene altre meno. Se la Salernitana dovesse andare male sono tutti in discussione. Credo non sia facile liberarsi da un contratto in cui la prestazione di lavoro non equivale a quella del valore contrattuale. Nella mia vita non escludo nulla, per il bene della Salernitana farei tutto. L'unica cosa importante è che tengo alle sorti della Salernitana, della squadra, dei tifosi e della città. Nel calcio qualsiasi cosa è opinabile, ho dovuto operare delle scelte importanti anche oggi e mi sono messo a nudo. Se sono dispiaciuto lo dico e se penso delle cose dei calciatori non mi nascondo, ho raccontato con estrema sincerità tutto quello che sta succedendo".

Iervolino ha poi rivolto un appello ai calciatori: "Mi auguro che a gennaio ci sia un sussulto d'orgoglio, oggi non è facile ripartire e ristrutturare. Una grande colpa ce l'hanno i procuratori che dopo un paio di partite buone dei loro assistiti alzano la voce. Dobbiamo restare uniti e migliorarci perché nulla è perduto. Ho grandi capacità di recupero e se i calciatori vogliono mettersi a lavorare nella maniera giusta saremo felici di questo".



