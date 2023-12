Boom di passeggeri all'aeroporto di Napoli, per le feste 420mila

Nel periodo delle festività natalizie compreso fra il 23 dicembre e il 7 gennaio all'aeroporto di Napoli Capodichino sono previsti in arrivo 420mila passeggeri, di cui 170.000 da voli nazionali e 250.000 internazionali. Sono le cifre fornite dall'aeroporto partenopeo gestito da Gesac, che sottolinea nei dati un lieve incremento rispetto allo stesso periodo del 2022/2023.

I numeri dicono che sono 675mila i passeggeri previsti nel solo mese di dicembre, mentre la stima di chiusura dell'anno 2023 si attesta su 12.300.000 (+13% rispetto al 2022), di cui 8,3 milioni sul segmento internazionale e 4 sul segmento nazionale. Nel periodo di massimo picco dell'anno sono state 113, in 39 paesi, le destinazioni raggiunte con volo diretto da Napoli, di cui 97 internazionali e 16 nazionali.

Attualmente, nel periodo invernale, caratterizzato da un calo fisiologico di traffico dovuto a una riduzione di rotte e frequenze, lo scalo partenopeo serve 71 destinazioni (57 internazionali e 14 nazionali). Novità assolute per Capodichino l'inaugurazione della tratta Napoli-Rovaniemi, capitale della Lapponia e residenza "ufficiale" di Babbo Natale, con 2 frequenze a settimana, e il volo per Gran Canaria.



