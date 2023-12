Bimbo ucciso, chiesta nuova perizia psichiatrica per la mamma

Nuova istanza di perizia psichiatrica, oggi, per Adalgisa Gamba, la mamma accusata di avere ucciso il figlio di due anni e mezzo trovato senza vita nello specchio d'acqua antistante la spiaggia di Torre del Greco, in provincia di Napoli, il 2 gennaio 2022.

Ad avanzarla oggi, nel Nuovo Palazzo di Giustizia di Napoli, è stata la Procura di Torre Annunziata, con il sostituto procuratore Andreana Ambrosino.

Anche gli avvocati di parte civile, in primis i legali del marito dell'imputata e padre del bimbo si sono associati alla richiesta alla quale invece si è opposto l'avvocato Salvatore del Giudice, legale della signora Gamba.

Il processo sull'omicidio del piccolo si sta tenendo davanti alla prima sezione della Corte di Assise presieduta dal giudice Teresa Annunziata che si è riservata la decisione fino alla prossima udienza, fissata per il 31 gennaio.



