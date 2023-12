Apprensione per scomparsa nota tiktoker, che poi torna a casa

Mondo dei social in subbuglio, a Napoli e non solo, per la scomparsa di una nota tiktoker transgender, nome d'arte Laura la Divina, allontanatasi ieri senza lasciare tracce e con il telefono spento: ora è tornata e a darne notizia, naturalmente su TikTok, è la sua amica Rita De Crescenzo, con la quale Laura vive.

In tanti si erano mobilitati ed anche la trasmissione Chi l'ha visto?, ieri, si era occupata del caso, con un appello a tutti coloro che l'avessero vista a segnalarlo alla trasmissione. La più in apprensione è sembrata proprio la controversa tiktoker napoletana Rita De Crescenzo, che della scomparsa ha anche informato le autorità, oltre a coinvolgere i suoi tantissimi follower. "Ha il telefono spento e ci stiamo preoccupando tutti. Se qualcuno l'avesse vista me lo venga a dire da vicino", l'appello rimbalzato sui social, che ha fatto diventare l'allontanamento di Laura La Divina un caso nazionale.

Qualche ora fa, il ritorno a casa, dalla De Crescenzo, che l'ha annunciato in una caotica diretta sul suo profilo. La stessa Laura è apparsa in apparenti buone condizioni di salute.

Sui motivi e le circostanze della scomparsa, però, non si conoscono al momento particolari.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA