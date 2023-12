Aeroporto Napoli, bene crescita, al lavoro su rumore e emissioni

"I dati ci danno grande soddisfazione e responsabilità. Sono contento nel vedere l'impatto dei nostri investimenti all'aeroporto di Napoli, con il nostro lavoro che genera il 4,2% del Pil regionale e abbiamo anche il riconoscimento sugli aeroporti sostenibili. Il numero dei passeggeri è aumentato del 5,5% rispetto ai movimenti negli ultimi 5 anni, per l'aumento di aerei grandi voluti da Gesac e lavoriamo anche per avere meno rumore e emissioni". Lo ha detto l'amministratore delegato di Gesac, la società che gestisce lo scalo di Capodichino, Roberto Barbieri, al convegno nell'Acen di Napoli sullo studio Nomisma "L'impatto economico-sociale dell'Aeroporto Internazionale di Napoli".

"Abbiamo il vantaggio - ha detto Barbieri - di essere l'aeroporto di Napoli, una bellissima città, ma competiamo anche con altre bellissime città europee. Ogni connessione internazionale aerea ce la giochiamo giorno per giorno con altre città, sfruttando anche il vantaggio della bellezza di Napoli che è necessaria ma non sufficiente. Ma continuiamo il nostro lavoro, sapendo che presto si aprirà lo scalo di Salerno e checi sarà un'unica gestione per due piste a soli 50 km di distanza.

Lavoriamo per una completa copertura dei tanti arrivi in Campania e anche per i voli internazionali visto che dall'1 maggio 2024 ci saranno 4 voli al giorno per gli Usa".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA