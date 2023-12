Sputi e calci alla porta, il gip allontana vicino molesto

Vicini molesti. E' il caso di un uomo di Montefusco, comune dell'Avellinese di poco più di mille abitanti, talmente dispettoso nei confronti della sua vicina di casa che il gip ha dovuto emettere un'ordinanza per vietargli di avvicinarsi alla "persona offesa" e "ai luoghi frequentati dalla stessa", a cominciare dall'abitazione, e di evitare con lei ogni contatto. Provvedimento che gli è stato notificato oggi dai Carabinieri.

Secondo le indagini svolte dalla procura di Avellino, l'uomo - che ora è indagato per atti persecutori e violazione di domicilio - è davvero un vicino terribile. Non si conosce il motivo, ma ormai da tempo metteva in atto "condotte moleste e minatorie" che provocavano nella vicina, si legge in una nota del procuratore di Avellino Aldo Policastro, "un perdurante e grave stato di ansia e paura, nonché un fondato timore per la propria incolumità psico-fisica", costringendola inoltre "ad alterare le proprie abitudini di vita al fine di evitare di imbattersi nel proprio vicino" e perfino "evitando di invitare parenti e amici in casa" e di rincasare negli orari individuati dalle telecamere di sicurezza come quelli in cui l'uomo entrava in azione. Una situazione che alla fine ha spinto la donna a denunciarlo. Le 'condotte' incriminate - accertate dai carabinieri proprio grazie ai filmati delle telecamere, nonostante avesse tentato di oscurarle, e ad alcune testimonianze - sono le più varie. Esse "si esplicavano - scrive la procura - nello sputare e/o ruttare in direzione dell'ingresso dell'abitazione, nello sbattere lo zerbino contro le pareti e/o il terrazzo, nel tirare calci alla porta e pugni alla cassetta postale, nel posizionare fazzoletti usati sull'auto della parte offesa nello spazio tra parabrezza e tergicristallo" e via dicendo, perchè l'elenco delle condotte moleste è lungo e fantasioso. Da qui la richiesta della misura cautelare da parte della procura, accolta dal gip ed eseguita dai carabinieri di Montefusco.



