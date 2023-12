Picchia in strada la convivente, arrestato 25enne di Avellino

Un venticinquenne di Avellino è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia dai carabinieri del Comando provinciale. La notte scorsa è stato fermato in una via del centro del capoluogo irpino mentre discuteva animatamente con la sua compagna. I militari hanno accertato segni di violenza sul volto della donna e in altre parti del corpo causati da pugni e calci.

Il giovane, già noto alle forze dell'Ordine, è stato portato in caserma e, d'intesa con la Procura di Avellino, è stato arrestato e trasferito in carcere. La donna è stata invece trasferita in ospedale da un'ambulanza del 118.



