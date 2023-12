Omicidio Bembo, il 27 marzo a processo i tre imputati

Comincerà il 27 marzo davanti ai giudici del tribunale di Avellino il processo per l'omicidio di Roberto Bembo, il 21enne di Mercogliano morto in seguito alle coltellate ricevute all'alba del primo gennaio scorso nel parcheggio di un bar di Torrette di Mercogliano. Il Gup del tribunale irpino, dopo aver rigettato la richiesta di rito abbreviato, ha disposto il rinvio a giudizio di Nico Iannuzzi e dei fratelli Luca e Daniele Sciarrillo.

I tre sono accusati di omicidio aggravato dai futili motivi.

L'autore materiale dell'omicidio, come da egli stesso ammesso, è Niko Iannuzzi che insieme a Luca Sciarrillo, dopo alcuni mesi trascorsi in carcere, si trova dal 28 luglio scorso agli arresti domiciliari. Nell'ordinanza di rinvio a giudizio, il magistrato ha escluso ogni attenuante nei confronti degli imputati.



