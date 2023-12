"Non sopporto più mia moglie", ed evade dai domiciliari

"Non sopporto più mia moglie": è la giustificazione addotta da un pregiudicato di 30 anni evaso dagli arresti domiciliari a Portici (Napoli) e arrestato nei pressi di un bar di Porta Nolana, a Napoli, dai "Baschi Verdi" del Gruppo Pronto Impiego della Guardia di Finanza.

Dagli accertamenti è emerso che mancava all'appello da due giorni: ai militari ha detto di non riuscire più a sopportare la convivenza con la moglie e con i figli e di avere avvertito, pertanto, la necessità di andare a prendere un aperitivo a Napoli.

L'evaso era ai domiciliari da tre mesi perché inosservante dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria: pena inflitta per una serie di condanne per reati contro il patrimonio, rapina aggravata e spaccio di sostanze stupefacenti.

Nei giorni scorsi è giunta per lui la beffa: è stato nuovamente processato per direttissima e condannato ad altri otto mesi di arresti domiciliari.



