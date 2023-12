Insegnante investita muore nell'Avellinese

Incidente mortale a Pietradefusi, in provincia di Avellino, dove una insegnante di 57 anni ha perso la vita dopo essere stata investita da un camion.

Lucia Mattera è morta sul colpo. Poco dopo le 13:30, stava rincasando a piedi dopo aver fatto la spesa in un supermercato che si trova nell'area industriale della frazione di Dentecane.

Inutili i soccorsi di carabinieri, vigili del fuoco e operatori del 118 giunti sul posto.

La tragedia ha scosso la piccola comunità della Valle del Calore dove la vittima, originaria di Ischia, insegnava lettere presso la sede staccata di Pietradefusi del liceo "Pietro Colletta" di Avellino.

Secondo le prime indagini l'autista dell'automezzo, che usciva da una traversa per immettersi sulla strada principale, non avrebbe visto la donna che camminava sul ciglio della strada.



