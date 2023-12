Il violinista spagnolo Javier Comesaña in concerto a Napoli

Il violinista Javier Comesaña è di scena a Napoli, protagonista della stagione musicale dell'Associazione Alessandro Scarlatti presieduta da Oreste de Divitiis. Acclamato dalla critica, il pluripremiato musicista spagnolo (nato a Siviglia, classe 1999) sarà domani, 14 dicembre (ore 20.30), nel Teatro Sannazaro, in scena con Matteo Giuliani Diez al pianoforte, per proporre un programma musicale dedicato al Novecento violinistico europeo. Partiture scelte in una sequenza che unirà musiche di Enrique Granados ("Sonata per violino e pianoforte", di rara esecuzione), Claude Debussy ("Sonata in sol minore"), Igor Stravinskij ("Divertimento per violino e pianoforte", del 1934) e Olivier Messiaen ("Thème et variations") per concludersi con un omaggio all'Italia attraverso l'esecuzione della "Sonata in si minore" di Ottorino Respighi.

"Un viaggio in Europa - sottolinea Tommaso Rossi, direttore artistico della Scarlatti - e, per meglio dire, nella straordinaria produzione musicale che, nel Novecento, questi straordinari compositori dedicarono al violino ed al pianoforte".

A 24 anni Javier Comesaña si è imposto alla critica ed al pubblico dimostrando di possedere doti esecutive non comuni insieme con un particolare ed originale suono. Qualità per le quali, nel 2021, è stato premiato sia al Concorso Internazionale Jascha Heifetz di Vilnius che al Prinz von Hessen-Preis assegnato dall'Accademia Kronberg, Nello stesso anno è, inoltre, vincitore del Concorso Internazionale Joseph Joachim che, tra l'altro, gli è valso il prestito dalla Fondazione Fritz Behrens del prezioso violino costruito da Giovanni Battista Guadagnini nel 1765 che utilizza nei suoi concerti.



