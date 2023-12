Geloso e violento, marito denunciato e allontanato da casa

Era ossessionato dalla gelosia e per questo tormentava sua moglie, imponendosi in maniera morbosa e violenta in ogni momento della sua vita quotidiana, controllando i suoi orari di uscita e di rientro dall'abitazione domestica, il suo cellulare, ogni suo spostamento e reagendo in maniera collerica e violenta a ogni tentativo di dialogo da parte della donna che, alla fine, lo ha denunciato ai carabinieri.

Così, al termine delle indagini, i militari hanno notificato all'uomo la misura cautelare del divieto di dimora nel comune di San Giorgio La Molara, emessa dal gip del Tribunale di Benevento, su richiesta della Procura della Repubblica. Il 47enne è indagato per maltrattamenti in famiglia ed anche rapina aggravata nei confronti della moglie.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA