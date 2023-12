Formazione all'avanguardia, ecco Capodimonte Art and Technology

Si chiama "Capodimonte Art and Technology Casa Colletta" (Cat) ed è un progetto all'avanguardia di formazione in grado di coniugare arte, tecnologia ed innovazione, la prima scuola di formazione in Italia per la digitalizzazione di beni culturali inaugurata oggi a Napoli.

La scuola - è stato spiegato - attraverso metodi e laboratori di didattica innovativi, formerà nuove professionalità basate sull'innovazione al servizio dell'arte e dello sviluppo di tecnologie digitali legate al patrimonio artistico, architettonico e ambientale. Un modello nuovo di museo concepito come luogo d'arte aperto all'innovazione, alla ricerca, all'ideazione e alla proposta.

Il progetto nasce grazie ad un accordo quadro stipulato con l'Università di Napoli Federico II nel 2019, ma il primo nucleo di collaborazione tra l'ateneo e il Museo di Capodimonte sul tema del digitale per l'arte nasce con l'apertura delle sale del museo agli hackathon che la Regione Campania, in collaborazione con la Apple Developer Academy della Federico II, ha organizzato a partire dal 2017.

In quell'anno fu istituito un gruppo di lavoro della Federico II che ha elaborato un dossier preliminare finalizzato a sviluppare le ipotesi di lavoro relative al Grande Progetto Capodimonte Campus Culturale e un programma per la stipula dell'accordo quadro di collaborazione tra Museo e Real Bosco di Capodimonte e l'Università Federico II. Grazie ad un successivo accordo operativo, è stata prevista la localizzazione del Capodimonte Art & Technology Hub (CAT), all'interno degli spazi dell'edificio Casa Colletta, oggetto di un importante intervento di restauro.

"Aprire una scuola di formazione digitale - ha spiegato Sylvain Bellenger, direttore generale del Museo e Real Bosco di Capodimonte - è far entrare Capodimonte e Napoli nella memoria del nostro secolo". "Il più grande Parco Urbano d'Europa - ha rimarcato il Rettore dell'Università di Napoli Federico II Matteo Lorito - e la più antica università laica fondata dallo Stato in Occidente si incontrano fisicamente sui temi innovativi dell'uso delle tecnologie digitali per la tutela e la promozione del nostro patrimonio, attivando un percorso di formazione innovativo".



