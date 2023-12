Firmano i 21 nuovi capitreno assunti da Eav

Ventuno capitreno, otto dei quali donne, con la più giovane di soli 20 anni. Sono i numeri dei nuovi assunti dell'Ente Autonomo Volturno, che hanno firmato oggi il contratto che li legherà con l'azienda di trasporti.

"Abbiamo sforato - spiegano da Eav - quota 1.200 assunzioni negli ultimi cinque anni. Più di un dipendente su tre è neoassunto. Moltissime donne". Al termine delle procedure si assunzione, i giovani capitreno si sono concessi alle foto nei nuovi uffici di Porta Nolana, in quanto la stazione di Porta Nolana è in restyling e sarà pronta per Pasqua.



