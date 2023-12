Cortisonanti,torna il festival internazionale del cortometraggio

Un'intera giornata a Napoli (nel Maschio Angioino) dedicata ai cortometraggi. Venerdì 15 dicembre, dalle 11, fino alle 19 va in scena la XIV edizione di CortiSonanti, festival diretto da Nicola Castaldo e Mauro Manganiello dedicato ai 'film brevi'. La rassegna, organizzata da AlchemicartS con il sostegno della Regione e della Film Commission Campania e il patrocinio del Comune, presenta 45 opere selezionate tra le oltre 3200 iscritte al concorso, provenienti da 68 Paesi. Insieme con le 6 sezioni del concorso ufficiale - corti italiani, corti internazionali, animazione, documentari, sport e videoclip musicali - CortiSonanti propone anche tre contest paralleli che riflettono, si sottolinea, "l'approccio innovativo del festival nei confronti delle questioni più urgenti del nostro tempo: "Social Short Web, 'ECOrti' e la vetrina dedicata alle scuole 'La Cittadella del Corto'".

A contendersi la vittoria come miglior cortometraggio internazionale saranno il giapponese "Minamoto" di Takuya Mera Lawes, il neozelandese "Rustling" di Tom Furniss, il corto iraniano "A few minutes later" di Seyed Javad Hosseini, il francese "Regarde Moi" di Hermenier Benjamin e Barrion Lucie e l'inglese "Dig" di G.J. Hewitt. Nella sezione corti italiani sono in gara "Dive" di Aldo Iuliano, "Il mare che muove le cose" di Lorenzo Marinelli, "Europa 52" di Andrea Viggiano, "Un bacio di troppo" di Vincenzo Lamagna, "Dalia" di Joe Juanne Piras e due corti presentati ai David di Donatello: "La neve coprirà tutte le cose" del regista Daniele Babbo e "Il soggetto assente" di Riccardo Pittaluga.

Dopo le proiezioni dei lavori finalisti dalle 17 avrà luogo, nella Sala degli Angeli, la premiazione dei vincitori, decretati dalla giuria tecnica presieduta da Rosita Marchese. Nella serata, condotta da Lorenzo Crea, sono attesi, tra gli altri, Nando Paone, Laura Angiulli, Fernanda Pinto, Mirea Flavia Stellato, Vincenzo Pirozzi, Maddalena Stornaiuolo, Sergio Locoratolo, Ferdinando Tozzi, Luigi Carbone, Chiara Di Gennaro, Gianluca Varriale, Mauro De Bettio, Antonella Castaldo, Francesco De Mitrio e Domenico Sepe.



