Camorra, per il procuratore di Benevento si diversifica

"Nel Sannio operano due tipi di camorra: quella del capoluogo, che bada essenzialmente al mercato delle sostanze stupefacenti cooperando o alleandosi con gruppi criminali del napoletano e quella che opera in provincia, dove ci sono gruppi che hanno un radicamento sul territorio ma anche una capacità di movimento e comprende alleanze e investimenti anche fuori il territorio sannita". Lo ha detto il procuratore della Repubblica del Tribunale di Benevento, Aldo Policastro, partecipando all'incontro organizzato da Libera sull'iniziativa "Facciamo un Pacco alla camorra".

E sui beni confiscati, Policastro ha aggiunto: "C'è ancora un pezzo di strada da fare. Passi ne sono stati fatti ma i beni acquisiti non sono ancora utilizzati. Abbiamo appreso che ci sono ora fondi importanti per il reimpiego e spero per tutti, città e amministratori, che al più presto si possano portare a termine i progetti e riutilizzare questi beni".



