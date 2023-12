Boss denuncia infiltrazioni in Comune, il Pd chiede chiarezza

"Le notizie pubblicate dagli organi di stampa relative alle dichiarazioni di un pentito di camorra richiedono, oltre ai necessari riscontri in capo alla magistratura, un urgente intervento delle istituzioni: emergono infatti dettagli inquietanti rispetto al condizionamento della vita politica e istituzionale del comune di Poggiomarino, in provincia di Napoli". Lo affermano Sandro Ruotolo e Marco Sarracino, della segreteria nazionale del Partito Democratico, i parlamentari del Pd Arturo Scotto e Valeria Valente e il segretario metropolitano di Napoli, Peppe Annunziata. Nel comunicato congiunto viene anche sottolineata la necessità dell'invio della commissione d'indagine prefettizia.

Il riferimento è alle dichiarazioni rese da un noto collaboratore di giustizia, Rosario Giugliano, soprannominato "'o minorenne", ex killer della Nuova Famiglia e del boss Pasquale Galasso, lo scorso 21 novembre nel corso di una udienza che si è tenuta nel Tribunale di Torre Annunziata. Dichiarazioni di cui scrive oggi Il Mattino. Ai giudici, in quell'occasione, il pentito ha rivelato di avere avuto un ruolo determinante nella tornata elettorale del 2020 a Poggiomarino: "Sì, ho partecipato attivamente alle elezioni comunali a Poggiomarino nel 2020 e posso dire che le ho manovrate al 100%", ha detto rispondendo alle domande degli inquirenti.

"Ho avuto miei rappresentanti all'interno dell'Amministrazione Comune di Poggiomarino, finché non ho iniziato a collaborare con la giustizia. Ho ottenuto diversi piaceri - ha aggiunto - e anche appalti a ditte mie o di imprenditori vicini a me".

Giuseppe Annunziata, che oltre ad essere segretario metropolitano del Partito Democratico è anche consigliere comunale di Poggiomarino, invita a "fare chiarezza sulle rivelazioni del boss sulle presunte infiltrazioni camorristiche nel Comune di Poggiomarino. Se le rivelazioni del boss Rosario Giugliano, oggi collaboratore di giustizia, trovassero conferma, per la comunità di Poggiomarino, si prospetterebbe una stagione buia che pensavamo abbandonata per sempre".



