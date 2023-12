Anziana trovata morta in casa nell'Avellinese

Sono stati i condomini a lanciare l'allarme, ma quando sono intervenuti i vigili del fuoco hanno solo potuto constatare che l'anziana era morta: è accaduto a Torana, frazione di Ariano Irpino, in provincia di Avellino, dove una donna di 84 anni è stata trovata senza vita al terzo piano di una palazzina.

Viveva da sola dopo la morte, nel dicembre dell'anno scorso, del marito e la prematura scomparsa di una figlia. Sono state le famiglie che vivono nello stabile a chiedere l'intervento delle forze dell'ordine dopo che non erano più riuscite a mettersi in contatto con l'anziana.



