"Accordati con Me", premio culturale in memoria di Joe Amoruso

Torna l'appuntamento musicale di "Accordati con Me ", premio culturale volto a commemorare la memoria di Joe Amoruso. L'evento avrà luogo nel Teatro Minerva di Boscoreale (Napoli) nei giorni 15, 16 e 17 dicembre con la partecipazione di diversi ospiti. La kermesse, rivolta ai talenti emergenti, mette in palio borse di studio offrendo, sottolineano gli organizzatori, "una completa gamma di possibilità formative estendendosi oltre i confini dei soli cantanti e cantautori, abbracciando musicisti di ogni genere e strumento". L'evento è articolato in tre categorie principali, ciascuna delle quali incoronerà il proprio vincitore. Uno speciale premio della critica poi quest'anno verrà dedicato alla memoria del giovane musicista napoletano Giambattista Cutolo. La giuria del premio sarà composta da Adriano Pennino, Antonio Farao', Falso Nueve, Rory di Benedetto, Michele Torpedine. Tra gli ospiti della serata di gala, condotta da Maria Silvia Malvone, ci saranno: Bungaro, Tony Esposito, Antonio Onorato, Alberto Fortis, Ciccio Merolla, Enzo Gragnaniello, Enzo De Caro, Andrea Mingardi, Flavio Piscopo, Paolo Raffone. Ospiti 'rivelazione' Andrea Radice e Gabriele Esposito.

ll premio musicale "Accordati con Me" nasce dall'idea di giovani, che da oltre dieci anni operano sul territorio campano, con la voglia di far conoscere e di valorizzare l'artista Joe Amoruso. "L'idea è maturata nel tempo - spiegano ancora i promotori - dopo un iniziale incontro con l'amico Joe che negli ultimi anni partecipava attivamente ai molteplici eventi organizzati dagli stessi. La realizzazione del premio è stata possibile grazie alla Associazione Partenope che, insieme con la famiglia Amoruso, nella persona di Arturo, ha condiviso con la produzione questo percorso di realizzazione del premio, fornendo supporto e soprattutto condividendo senza timori la cosa più preziosa, i ricordi". Chiave fondamentale per la realizzazione del premio è stata la collaborazione con Antonio Onorato, e la sua musica, e anche quella con Carlo Mazza, amico di Joe. La direzione musicale della manifestazione è di Antonio Onorato.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA