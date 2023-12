Terra dei Fuochi, a Marcianise bonifica delle micro-discariche

Saranno bonificate alcune delle numerose micro-discariche presenti nel territorio di Marcianise (Caserta), comune che ricade nella cosiddetta Terra dei Fuochi.

E' emerso dal sopralluogo effettuato dai funzionari dell'Ufficio Ambiente ed Ecologia della Provincia di Caserta e dal vicesindaco e assessore all'Ambiente del Comune di Marcianise, Pasquale Salzillo. Il sopralluogo è stato effettuato in via Casa del Bene, in località Airola, dove sono presenti tanti piccoli sversatoi in cui sono stati gettati da imprenditori e cittadini poco rispettosi dell'ambiente residui di piccole attività industriali e rifiuti urbani; piccole discariche che poi spesso vengono date alle fiamme.

L'intervento di bonifica sarà realizzato con l'impiego di fondi provinciali già disponibili.

In particolare i rifiuti abbandonati sulle aree di competenza provinciale saranno rimossi e smaltiti direttamente dall'ente casertano, quelli abbandonati sul territorio di Marcianise, invece, saranno gestiti dal Comune che utilizzerà comunque un finanziamento provinciale di 35mila euro recuperato in questi primi mesi di Amministrazione Comunale dal sindaco Antonio Trombetta.

"E' molto alta la nostra attenzione verso l'Ambiente" ha affermato il vicesindaco Pasquale Salzillo. "Oltre a verificare quotidianamente il buon andamento della raccolta differenziata e il rispetto del capitolato d'appalto da parte della ditta per garantire la migliore pulizia del territorio ai cittadini, stiamo infatti lavorando intensamente per portare a termine entro il 2024 tutte le bonifiche di quelle aree che sono diventate purtroppo luoghi dove vengono abbandonati sistematicamente i rifiuti. Allo stesso tempo per contrastare questo fenomeno stiamo prevedendo il potenziamento della videosorveglianza in quelle zone ritenute sensibili, e stiamo effettuando un monitoraggio costante per evitare la formazione di nuove discariche abusive".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA