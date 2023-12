'Shock in my tango', live a Napoli nuovo disco tango e jazz

"Shock in my tango" è il disco strumentale del chitarrista napoletano Mario Musetta che verrà eseguito dal musicista insieme al Muma Ensemble sabato 16 dicembre alle 21 al Porto Petraio a Napoli (Salita Petraio 18D), centro culturale artistico, fondato da Sara D'Ajello Caracciolo.

Nella serata tra i vicoli e lunghe scale che collegano il centro di Napoli al Vomero, ci sarà la presentazione dell'album con nove brani che si articolano su temi originali vicini a tango e jazz. Le tracce conducono chi ascolta in un viaggio emotivo, fatto di impressioni, colori delicati, ma carichi dell'energia della world music da cui il compositore proviene.

Un percorso che evoca immagini e che si presta ad accompagnare pellicole cinematografiche e spettacoli teatrali. La cura del suono e degli arrangiamenti sono al centro del progetto del Muma ensemble composto, oltre che da Mario Musetta alle chitarre, da tre musicisti rappresentativi dell'attuale scena napoletana: Marco Di Palo al violoncello, Giulio Fazio alla fisarmonica e Francesco Manna alle percussioni. Il titolo del disco è un chiaro riferimento ad un noto brano di Franco Battiato: il termine 'shock', molto caro al cantautore siciliano, in questo caso sta ad esortare l'apporto di nuova consapevolezza o nuova energia necessaria per aiutare la musica ad andare in direzioni autentiche, profonde, non banali.

"Asa Nisi Masa"è uno dei primi temi scritti per il progetto musicale e nasce dalle impressioni regalate da una scena di "Otto e mezzo" di Federico Fellini, in cui Marcello Mastroianni ricorda una lingua magica con la quale da bambino nascondeva parole e mondi che non voleva rivelare: togliendo "sa" e "si" al titolo emerge la parola Anima. "Shock in my tango" è invece un brano nato al Porto Petraio, per accompagnare una performance realizzata dal gruppo di teatro-tango diretto da Sara D'Ajello Caracciolo. "La svergognata" è ispirato al romanzo della scrittrice palestinese Sahar Khalifah, divenuto poi una pièce diretta e interpretata dall'attrice Anita Mosca. "Punta Licosa" è stato scritto nella pineta della riserva naturale in Cilento, tra intensi profumi dei pini, del mare e nell'immersione nei colori unici della costa.



