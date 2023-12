Positano Racconta con Raimo, Ciabatti e Nesi

Un appuntamento che si rinnova: al via la terza edizione della rassegna letteraria Positano Racconta, che si svolgerà dal 18 al 19 dicembre nella sala consiliare del Comune. Il tema di quest'anno è l'educazione sentimentale e saranno coinvolti studenti e scuole. Gli interventi in programma rifletteranno su quattro parole chiave: violenza, perdere, frustrazione, gelosia. Il cartellone della due giorni è ricco di ospiti: Olga Campofreda, Loredana Lipperini, Veronica Raimo, Yari Selvetella, Lisa Ginzburg, Massimiliano Virgilio, Anna Voltaggio, Antonio Pascale, Teresa Ciabatti, Edoardo Nesi, Anna Marchitelli, Lidia Luberto, Pier Luigi Razzano.

Madrina della rassegna, Romana Maggiora Vergano, fra le protagoniste del film C'è ancora domani di Paola Cortellesi.

Vergano leggerà alcune pagine del libro L'ho uccisa perché l'amavo (falso!) di Loredana Lipperini e Michela Murgia.

"Positano Racconta si propone di commentare quattro parole che in particolare nell'attuale scenario di cronaca, si circondano di una nube che riflette a pieno il grido di dolore e la lotta verso ogni tipo di violenza", sottolinea il sindaco di Positano Giuseppe Guida. L'evento, "organizzato dalla Fondazione De Sanctis, non solo misura una temperie culturale, ma offre a un territorio ricchissimo di storia, riconosciuto nel mondo come simbolo del turismo internazionale, una chiave di lettura coerente con se stesso ma inedita", afferma l'assessore al turismo della Regione Campania, Felice Casucci.



