Nell'Albo d'onore di Napoli 17 nuovi "maestri" dell'Avvocatura

Si sono particolarmente distinti nella loro carriera per l'impegno costante profuso nell'esercizio della professione forense i "maestri" che oggi, nella sala Arengario del Tribunale di Napoli, sono stati i protagonisti della cerimonia per l'iscrizione nell'Albo d'Onore.

Si tratta di avvocati iscritti all'Ordine di Napoli, apprezzati per le loro "doti umane, competenze giuridiche, attenzione e generosità nei confronti delle nuove generazioni" tanto da assurgere al ruolo di "maestri" dell'Avvocatura napoletana.

Alla presenza della presidente dell'Ordine degli Avvocati di Napoli Immacolata Troianiello e dei consiglieri hanno così ricevuto il prestigioso riconoscimento Andrea Amatucci, Giacomo Carini, Angelo Cerbone, Eugenio Cricrì, Raffaele Esposito, Alfonso Furgiuele, Gerardo Inserra, Massimo Krogh, Leonzio Landolfo, Gherando Marone, Alfredo Mensitieri, Elio Palombi, Ettore Stravino, Paolo Tesauro, Giuseppe Tisci, Mario Tuccillo e Bruno Von Arx.

"Celebriamo con grande gioia il più alto riconoscimento delle competenze di illustri colleghi a testimonianza della loro vivida passione per la toga", ha detto la presidente Troianiello, "oggi si ravviva la gloriosa tradizione dei giuristi napoletani, ecco perché premiamo questi maestri di vita professionale e morale, che hanno indicato una strada di libertà, indipendenza e profonda cultura giuridica. E' necessario che oggi l'Avvocatura napoletana, sulla scia dell'insegnamento ereditato dai nostri maestri, continui a farsi garante e difensore dei diritti fondamentali di tutti noi cittadini".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA