La Biblioteca dei sentimenti, su Raitre un Natale di libri

Un Natale di libri per tutti: andrà in onda su Raitre dal 18 dicembre tutti i giorni per quindici puntate 'La Biblioteca dei sentimenti', il nuovo format prodotto da Rai Intrattenimento Day Time presso il Centro produzione di Napoli, appuntamento che accompagnerà il periodo delle festività dal lunedì al venerdì, alle 15.20 per 40 minuti. In ogni puntata lo scrittore Maurizio de Giovanni e Greta Mauro racconteranno i grandi sentimenti, dalla felicità alla nostalgia, dalla rabbia alla paura, attraverso i libri, insieme ad autori, da Emanuele Trevi a Lorenzo Marone e Marcello Veneziani.

Centrale la presenza di un gruppo di studenti universitari anche se non ci sarà gara come nello storico 'Un pugno di libri' ma dialogo e approfondimento. Ogni giorno verranno analizzati tre testi; un grande classico, un romanzo contemporaneo e saggio e interverranno tre personalità tra scrittori, saggisti, filosofi, opinionisti. In apertura si ascolterà un monologo originale di de Giovanni sul sentimento di puntata. Al via con la felicità, ospiti Franco Arminio, Carmine Abate, Cristina Dall'Acqua. Libri scelti "Siddharta" Hermann Hesse, "Un paese felice'' di Carmine Abate, "De vita beata'' di Seneca.

''Una trasmissione che sarà vista con gioia da tutti quelli che amano la lettura, sarà diversa e ci divertiremo molto anche a capire chi ci seguirà" dice de Giovanni. "Non è un programma per ragazzi - sottolinea Angelo Mellone, direttore del daytime Rai- era tempo che volevamo fare un programma che parlasse di libri, mancava. Occorre allargare la platea e dare spazio a tutte le sensibilità culturali. La coppia funziona, Maurizio è un bravissimo narratore. Questo è servizio pubblico".



