Fiamme sul Vesuvio nel 2017, mostra su devastazione e rinascita

E' un viaggio fotografico tra devastazione e rinascita la mostra di Maurizio Esposito intitolata "Vesuvio, 11 luglio 2017" che sarà presentata alle 17 di venerdì prossimo al Museo Archeologico Nazionale di Napoli.

Le foto - che saranno esposte nelle sale 25-26 della Collezione Farnese - sono state scattate sulle pendici del Vesuvio, a partire, appunto, dall'11 luglio del 2017, quando un incendio travolse e distrusse numerosi ettari del paesaggio boschivo del parco Nazionale che tutt'oggi rappresentano una peculiare testimonianza di biosistema in equilibrio.

"La mostra - dice il presidente dell'Ente Parco Nazionale del Vesuvio Raffaele De Luca - offre uno sguardo intimo sulle cicatrici e al contempo sulla bellezza del paesaggio vesuviano.

Le fotografie, realizzate durante il devastante incendio che ha colpito alcune aree di pregio del Parco Nazionale del Vesuvio, sono cariche di emotività personale, e trasmettono non solo la devastazione, ma anche la delicatezza della natura nel suo processo di rinascita".

"Dall'incendio del 2017 il Vesuvio è rinato facendo tesoro di quella esperienza e mettendo in campo collaborazioni e interventi di rinaturalizzazione che oggi sono best practices per tantissime aree protette italiane"., ha voluto sottolineare Raffaele De Luca.



