Eav presenta il treno di Natale realizzato dall'artista Pluto

Presentato oggi all'officina Eav di Ponticelli il 'Treno di Natale' realizzato dal writer Ciro Iacomino, in arte Pluto, che circolerà sulle linee vesuviane di Eav. L'opera artistica si intitola Reborn Hope e descrive un moderno Babbo Natale intento a portare un messaggio di speranza e fiducia nel mondo, aiutato da elfi e folletti dotati di terzo occhio che rappresenta la provvidenza.

"Un'opera realizzata in tempi record per non sottrarre materiale rotabile all'esercizio e non creare disagi all'utenza.

Questo treno, inoltre, rappresenta il prosieguo di un dialogo aperto tra Eav ed i writers affinché si riesca a regolamentare, sui treni più datati, un'attività che per anni è stata demonizzata a causa degli elevati costi sopportati dall'azienda per la rimozione dei graffiti nonché per il disagio provocato ai viaggiatori. Così come già avviene per i murales, Eav crede nell'espressione di qualsiasi forma d'arte, compreso i graffiti, l'importante è che questi vengano autorizzati e realizzati in totale sicurezza", si legge in una nota dell'azienda.



