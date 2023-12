Auto si scontra con bus, morti due coniugi nel Salernitano

Una coppia di coniugi è morta in un incidente stradale avvenuto ieri sera sul raccordo autostradale Sicignano-Potenza. La vettura su cui viaggiavano l'uomo e la donna - di 74 e 69 anni, originari di Pomigliano d'Arco (Napoli) - si è scontrata frontalmente con un bus nel territorio del comune di Buccino (Salerno), ai confini con la Basilicata.

Nessuno degli occupanti dell'automezzo è rimasto ferito, mentre i due coniugi sono morti per la gravità delle ferite riportate. L'incidente è avvenuto in un tratto in cui sono in corso lavori, e la viabilità è incanalata su una sola corsia per senso di marcia.



