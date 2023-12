Anna Netrebko al San Carlo per assistere a Turandot

Anna Netrebko, ospite d'onore nel Palco Reale del Teatro di San Carlo: il celebre soprano russo è a Napoli per assistere alla Turandot di Giacomo Puccini con la direzione di Dan Ettinger, la regia del moscovita Vasily Barkhatov e per applaudire il collega e compagno di vita Yusif Eyvazov, impegnato nel ruolo del protagonista Calaf.

La Netrebko, tra le più grandi voci della lirica mondiale, assiste alla terza recita dello spettacolo che ha aperto la stagione del massimo napoletano, nel cast Sondra Radvanovsky (Turandot), Rosa Feola (Liù), Alexander Tsymbalyuk (Timur), Nicola Martinucci (Altoum), Roberto de Candia (Ping), Gregory Bonfatti (Pang), Francesco Pittari (Pong), Sergio Vitale (Un mandarino).

Anna Netrebko, acclamata a livello internazionale per la sua straordinaria tecnica vocale e la sua presenza scenica, tornerà ad esibirsi a Napoli nell'aprile 2024 in una coproduzione tra il Teatro di San Carlo e il Gran Teatre del Liceu di Barcellona nella Gioconda di Amilcare Ponchielli, titolo che mancava dai cartelloni del Lirico di Napoli dal 1977. Questa nuova produzione diretta da Pinchas Steinberg con la regia di Romain Gilbert, le scene di Etienne Pluss e i costumi di Christian Lacroix, vedrà riunite in palcoscenico quattro tra le più grandi voci della lirica contemporanea: oltre ad Anna Netrebko (La Gioconda) ci saranno Anita Rachvelishvili (Laura Adorno), Jonas Kaufmann (Enzo Grimaldo), Ludovic Tézier (Barnaba). Anna Netrebko è reduce dal trionfo della prima a La Scala con il Don Carlo nel ruolo di Elisabetta di Valois.



