Racconto d'inverno di Henry James a Il Pozzo e il Pendolo Teatro

E' una storia di paura, la più classica delle ghost story, 'Racconto d'inverno' di Henry James, che sarà in scena da sabato 16 dicembre alle 21 (in replica domenica 17) a Il Pozzo e il Pendolo Teatro di Napoli, nell'adattamento e la regia di Annamaria Russo Presentato e promosso dallo stesso palcoscenico partenopeo, l'allestimento vede interpreti Andrea de Rosa, Marco Palumbo e la partecipazione di Michele Costantino, con le musiche a cura di Luca Toller, il disegno luci di Amedeo Carpentieri.

Racconto d'inverno è, realmente, la più classica delle storie di paura. Una casa abbandonata, un fantasma che non può trovare pace, una maledizione terribile che cala implacabile su chiunque osi guardare negli occhi quello spettro, devastato da un dolore irraccontabile. "Evocare la paura a teatro - sottolinea una nota - è una sfida impegnativa, e l'eterno gioco del teatro nel teatro è sembrato il modo più giusto per affrontarla. La magia della scena vuota, con la sola forza della recitazione, per incanto trasfigura, alludendo, palesando, invadendo. La vita e la finzione s'intrecciano in un groviglio a tratti inestricabile". Un sentiero già percorso, mille volte, eppure sempre nuovo, sorprendente, emozionante: "La messa in scena di Racconto d'inverno parte da qui. Il palco diviene specchio deformante, ma proprio per questo paurosamente veritiero, della vita. E la vita, prestata al teatro, irrompe con la sua forza devastante in scena, destabilizzando un meccanismo che solo la presunzione registica poteva immaginare controllabile. Nel gioco infinito di rimandi tra realtà e finzione, la messa in scena della vita preannuncia, in realtà, la morte" si afferma ancora. “La lettura scenica di Racconto d’inverno – spiega Annamaria Russo - muove nel solco antico del gioco teatrale, rivisitando i luoghi della memoria per scoprire orizzonti sempre nuovi e inaspettati e per ribadire, mai ce ne fosse bisogno, che a teatro come nella vita, nulla si crea, nulla si distrugge. Ma ogni frammento di esistenza, come ogni fotogramma di scena, può gettare il seme di una imprevista quanto imprevedibile rivoluzione”. Così in un vecchio teatro abbandonato si smarriscono i confini tra i fantasmi evocati e i fantasmi che ritornano implacabili ad esigere il loro tributo di morte e di dolore. "La forza evocativa della recitazione trascina nei sentieri oscuri abitati dalle anime che non trovano pace. Uno spettacolo nel quale l’eterno gioco del teatro nel teatro scaraventa lo spettatore in una situazione tanto credibile quanto raggelante" conclude la nota.





