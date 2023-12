Nove uccelli selvatici in gabbia, denunciato nel Napoletano

Nove uccelli selvatici ed esotici senza anello identificativo e rinchiusi in tre gabbie.

Sono quelli scoperti a Boscoreale (Napoli) dai carabinieri del gruppo di Napoli, da quelli appartenenti al nucleo Cites e quelli del gruppo parco di Boscoreale. Tutto è nato da una segnalazione relativa alla presunta illecita detenzione di uccelli selvatici ed esotici: i militari si sono recati presso un esercizio commerciale per un servizio di controllo legato all'applicazione della normativa di attuazione della convenzione di Washington e più in generale all'attività venatoria.

Le forze dell'ordine nell'occasione hanno riscontrato la presenza di cinque esemplari di carduelis carduelis (cardellino), uno di coccothraustes coccothraustes (frosone comune) e tre di carduelis spinus (lucherino comune), tutti privi di anello identificativo inamovibile alla zampa e quindi non tracciabili, detenuti in tre gabbie.

I militari hanno quindi denunciato in stato di libertà il titolare dell'attività, di 35 anni, per illecita detenzione di fauna protetta. Sequestrati gli animali e le gabbie dove si trovavano gli uccelli.



