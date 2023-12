Lucio Amelio, arriva su Rai 5 il film di Gelormini

Arriva in prima visione su Rai 5 il 13 dicembre il film 'Lucio Amelio' di Nicolangelo Gelormini, prodotto da Davide Azzolini per Dazzle Communication: sarà trasmesso alle 21 nell'ambito della prima puntata della stagione di Art Night, presentata da Neri Marcorè e sarà possibile rivederlo su RaiPlay.

Presentato in anteprima alla 18/a edizione della Festa del Cinema di Roma e al Teatro Mercadante di Napoli, è dedicato ad una tra le personalità partenopee più dirompenti nel mondo dell'arte contemporanea, pioniere delle nuove correnti del Novecento. Lucio Amelio ha rappresentato infatti una figura fondamentale per la scena artistica internazionale: è stato lui che nel 1980 ha messo Andy Warhol in contatto con l'artista tedesco Joseph Beuys e poi ha riunito i più famosi artisti visivi del mondo a Napoli dopo il terremoto del 1980 per la celebre a mostra 'Terrae Motus'.

Attraverso le interviste e il materiale d'archivio si racconta l'anfitrione devoto agli artisti, il precursore di nuove tendenze, il propugnatore delle teorie al centro del dibattito poetico ed anche il businessman e genio partenopeo che ha colto le occasioni e letto la realtà per conquistare il mondo. A narrare questa storia sono gli amici e i familiari di Lucio, chi lo ha conosciuto e chi ha lavorato con lui. Ma anche i suoi studiosi, eredi e gli artisti e i galleristi che hanno fatto tesoro della sua esperienza e che, ancora oggi, ne ammirano l'incredibile lascito artistico. Tra gli altri: Anna Amelio, sua sorella a capo dell'imponente Archivio lasciato da Lucio, Mario Franco, amico e documentarista, Achille Bonito Oliva, Andrea Viliani, curatore della personale a lui dedicata al museo Madre di Napoli, Angela Tecce, presidente della Fondazione Donnaregina per le Arti Contemporanee di Napoli e curatrice della mostra Vesuvius a Capodimonte, Nino Longobardi, Tomas Arana, suo assistente. E ancora le voci di Angelo Curti, Francesco Di Bennardo, Fabio Donato, Ernesto Esposito, Renato Esposito, Giuliana Gargiulo, Tiziana Maffei, Peppe Morra, Lia Rumma, Toni Servillo, Ernesto Tatafiore.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA