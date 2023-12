Fiabe, il Rione Terra per tre giorni diventa un luogo magico

Spettacoli di fiabe a Pozzuoli: a partire dal 13 dicembre il Rione Terra ospiterà per tre giorni gli eventi del festival "Un rione incantato. Le fiabe popolari per l'inclusione e la prevenzione del disagio", a cura dello psicologo e ricercatore Giuseppe Errico.

Il programma si svolge fino al 15 dicembre presso gli spazi all'aperto e al chiuso del Rione Terra. Un percorso ricco di eventi artistici, narrativi e culturali per valorizzare il mondo del fiabesco, la salute dei più piccoli, il rispetto dell'ambiente e i luoghi e la storia antica.

Il centro storico e il Rione Terra saranno le location naturali di spettacoli di narrazione ed arte (è prevista una mostra di arti visive) con la partecipazione di attori, burattinai, musicisti, pittori, artisti di strada. L'evento, giunto alla tredicesima edizione, viene promosso per la prima volta in Campania dall'assessorato alla cultura del Comune di Pozzuoli (che tra l'altro ha dato il patrocinio morale) e dalle associazioni Agenzia Arcipelago, Ipers e Nemea. Parteciperanno numerosi ospiti, scrittori, scienziati e artisti: Bruno Leone e Federica Martina, Zena Rotundi, Maria Rosaria D'Acierno, Vito Minoia (premio La Fiaba Magica 2023), Ugo Vuoso (premio La Fiaba Magica 2023), Annalisa Arbolino (associazione Indilia), Alfonso Caccavale, Claudio Correale (Lux in fabula), Antonio Corcione, Ottavio Costa, Antonio Ciraci, Alessandra Maisto, Luciano Matera, Fabio Spataro, Sergio Spataro, Lucio Statti, Veronica Longo, Roberto Sanchez (associazione Museo Minimo), Nicola Napolitano, Luciano Scateni, Fernando Pisacane, Giuseppe Capuano, Bruno Carotenuto, Hong Minoia, Emma La Marca, JosephaPangia, Andrea Subasinghe, Michele Ferrantino, Ilaria Bonaiuto, Salvatore Testa, Ciro Mazaner, Pasquale Iome (Pablò).

Previsti laboratori artistici ed espressivi nelle scuole e presso i centri culturali a cura di Nemea e Lux in fabula e il premio "La fiaba magica-XIII edizione" (con Ugo Vuoso, Antonio Corcione e Vito Minoia). Numerosi esperti dei laboratori pronti a promuovere l'uso della fiaba popolare ai fini didattici, della crescita e dell'inclusione (Alessandra Maisto, Claudio Correale, Giuseppe Errico, Raffaele Mele, Odil Manniti, Maria Rosaria D'Acierno Canonici).



