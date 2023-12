Cinema: Avellino, Laceno d'Oro chiude con 12mila presenze

Si è chiusa con 12mila presenze in otto giorni la 48esima edizione del Laceno d'Oro International Film Festival di Avellino che ha proclamato al Cinema Partenio i vincitori dei concorsi internazionali: 'Zinzindurrunkarratz' dello spagnolo Oskar Alegria vince il Premio Laceno d'Oro 48, al libanese 'The Secret Garden' di Nour Ouayda va il premio 'Gli occhi sulla città'. 'Summer Within' degli statunitensi Summer Minerva e Adam Golub, che vince il premio 'Spazio Campania Chiara Rigione', è la storia di una ballerina trans di New York che fatica a trovare appartenenza alla sua comunità italoamericana. Viaggiando nel Sud Italia incontrerà una antica tradizione transgender. menzione speciale a 'Sognando Venezia' di Elisabetta Giannini. Il nuovo Premio Supercinema è andato a 'Neighbour Abdi' di Douwe Dijkstra.

"Sale sold out, indimenticabili masterclass con Guédiguian e Schrader (premiati alla carriera, ndr) che hanno coinvolto appassionati e studenti di cinema richiamati anche da fuori regione, film che lasciano il segno. Il bilancio è entusiasmante e conferma la voglia di cinema di qualità e di offerta culturale di alto profilo da parte dei nostri cittadini. Ricevere i complimenti da una personalità come Paul Schrader sui suoi social per l'accoglienza dell'Irpinia e per le sue potenzialità conferma che stiamo portando avanti con onore la missione dei fondatori del festival, che è da sempre quella di far incontrare il cinema del reale di tutto il mondo con una terra ricchissima di bellezza, tradizioni e umanità" dichiara la direttrice artistica Maria Vittoria Pellecchia. Premio Doc è andato a 'Facing Darkness' di Jean-Gabriel Périot, l'Audience Award a 'Segnali di vita' di Leandro Picarella. Il Laceno d'Oro International Film Festival, storica rassegna "del cinema del reale" di Avellino, fondata da Pier Paolo Pasolini nel 1959 insieme agli intellettuali irpini Camillo Marino e Giacomo D'Onofrio è organizzata dal Circolo ImmaginAzione di Avellino, presieduto da Antonio Spagnuolo con il contributo di Regione Campania e Film Commission e della Direzione Generale Cinema e Audiovisivo MiC.



