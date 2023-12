Al Teatro Nuovo di Napoli Paola Minaccioni in Stupida Show!

Quali temi hanno il compito di indagare la comicità oggi? E quali sono gli aspetti più scomodi del nostro presente che vale davvero la pena raccontare, in grado di offrirci una nuova e diversa chiave di lettura sulla realtà? Si costruisce intorno a questi interrogativi il progetto Stupida Show! monologo di stand-up comedy di Gabriele Di Luca, con Paola Minaccioni, in scena da giovedì 14 dicembre, alle 21 (repliche fino a domenica 17), nel Teatro Nuovo di Napoli.

Presentato da Carrozzeria Orfeo, Infinito Produzioni e Argot Produzioni, Stupida Show!, per la regia di Di Luca e Massimiliano Setti, è uno spettacolo, si sottolinea, "per cuori coraggiosi: politica, potere, differenze di genere, violenza, maternità, sessualità, razzismo, egoismo, pornografia, famiglia, individualismo, tensioni sociali".

Sono alcuni dei temi che si affrontano nel progetto dove Paola Minaccioni, si afferma ancora, "ci conduce nell'inconfessabile e nell'indicibile, nei nostri piccoli inferni personali per dare voce a tutta quella follia e a quelle frustrazioni che ci abitano, ma non abbiamo mai avuto il coraggio di confessare a nessuno". Il tutto raccontato attraverso lo sguardo di una donna in grado di trasformare le sue ferite personali e i fallimenti in una comicità travolgente dove il destinatario del suo dialettico atto terroristico sarà il suo primo avversario naturale: l'amore. "In un periodo di generale smarrimento e incertezza, in un tempo pieno di retorica, slogan, proclami populisti, ipocrisia, divisioni sociali, disonestà intellettuale e finzione, dove l'indagine di alcune tematiche e l'uso di un linguaggio senza filtri vengono condannati da una certa opinione pubblica perbenista, sembra davvero di vivere in un Truman Show" rilevano i promotori dello spettacolo.

Proprio in questo contesto una comicità dissacrante, che voglia gettare luce sulla realtà e abbattere il muro della retorica, può dare il suo contributo nell'indagare l'uomo e la società contemporanea. In Stupida Show! Paola Minaccioni non incarna il ruolo della tenera eroina, vittima di un mondo crudele, non sarà la donna da compatire, ma da temere.



