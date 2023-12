Reagisce a un tentativo di rapina e viene ferito

Reagisce ad un tentativo di rapina e viene ferito. E' accaduto a Pozzuoli, in provincia di Napoli.

I carabinieri della locale compagnia sono intervenuti nell'ospedale dopo una segnalazione.

Poco prima si era presentato il 32enne, del posto, già noto alle forze dell'ordine, con una ferita da arma da fuoco al polpaccio destro. Da una prima sommaria ricostruzione ancora da verificare pare che i fatti siano avvenuti sulla via Domitiana di Pozzuoli a causa di una reazione della vittima ad un tentativo di rapina.

Indagini in corso da parte dei carabinieri della sezione operativa della compagnia di Pozzuoli che stanno ricostruendo l'intera vicenda.



