Pnrr: Filca Cisl, in Campania realizzato il 15%

Ad Agropoli il primo convegno territoriale della Filca Cisl Salerno su 'Opportunità e prospettive del territorio', nm momento di confronto insieme ai lavoratori sui temi delle infrastrutture legate al pnrr e del rilancio del settore delle costruzioni in provincia di Salerno.

Sono intervenuti il presidente della Provincia Franco Alfieri, il sindaco di Agropoli Roberto Mutalipassi, il sindaco di Aquara e direttore della BCC Antonio Marino, il consigliere regionale Andrea Volpe, Angelo Casorelli, segretario generale Filca Cisl Basilicata, Giuseppe Vicinanza segretario organizzativo Filca Cisl Salerno e Martino Marco, segretario amministrativo Filca Cisl Salerno.

Ad aprire il tavolo di confronto il segretario generale della Filca Cisl Salerno, Giuseppe Marchesano che ha dichiarato: "Il Pnrr è un'occasione unica per lo sviluppo. La Campania ha realizzato il 15%, ma dobbiamo fare di più. Salerno ha ottenuto ottimi risultati con investimenti di 1.7 miliardi. Tuttavia, c'è una sfida contro il tempo, e la Filca a un ruolo fondamentale.

Nonostante un buon indice di realizzazione, la percentuale di investimenti in Campania è inferiore al previsto. Ci dobbiamo impegnare per favorire l'inserimento dei giovani nel settore edile.e formare lavoratori qualificati attraverso i nostri enti bilaterali per non farci trovare impreparati. Si è discusso dei progetti significativi per il futuro di Salerno, con attenzione alla legalità e sicurezza nei luoghi di lavoro. La Filca è pronta a sostenere le amministrazioni e a vigilare sui ritardi per la realizzazione delle opere".



