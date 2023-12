Muore investito sulla litoranea di Salerno

Un 78enne di Battipaglia (Salerno) è morto ieri sera a seguito di un incidente stradale avvenuto lungo la litoranea di Salerno. L'uomo stava attraversando sulle strisce pedonali quando è stato travolto da un'auto che proveniva da Salerno. L'impatto è avvenuto in via Mar Ionio, nel comune di Pontecagnano Faiano. L'uomo, dopo essere stato travolto, è stato sbalzato a una settantina di metri di distanza ed è deceduto sul colpo. La persona che era alla guida dell'auto si è subito adoperata per allertare i soccorsi. Sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri della compagnia di Battipaglia. L'incidente avvenuto la scorsa notte ha fatto tornare attuale il problema legato alla sicurezza stradale lungo la litoranea di Salerno, zona nella quale già in passato si sono verificati incidenti mortali.



