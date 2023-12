Mostre: Napoli, le promesse dell'arte figurativa al MUSAP

'Le promesse dell'arte al MUSAP': si inaugura domani alle 18 la mostra a cura di Diego Esposito presenta opere realizzate dagli allievi della Scuola di Scultura dell'Accademia di Belle Arti di Napoli, alcune site-specific, iniziativa realizzata nell'ambito della rassegna "Altri Natali", promossa dal Comune di Napoli per il "Natale a Napoli 2023". Le opere sono esposte in tutte le sale della Sede in dialogo con la tradizione figurativa dell'Ottocento e del Novecento del MUSAP - Fondazione Circolo Artistico Politecnico a Palazzo Zapata (Piazza Trieste e Trento 48, Napoli) La mostra segnala il riaffermarsi della figurazione la cui presenza nell'ultimo quindicennio è sempre maggiore e allo stesso tempo stimola le coscienze critiche a rileggere tutto il Novecento italiano alla luce dei contributi che sono stati dati dagli artisti figurativi.

Tra i temi trattati emergono con forza l'uomo, tra indagine introspettiva e relazioni sociali, e l'ambiente, tra degrado e azioni di recupero. In mostra opere di: Stefano Amoroso; Evelina Anzivino; Nunzia Ascolese; Alessia Cristofaro; Nicola D'Ambrosio; Alessandra Falcone; Alessandro Franco; Antonella Fusha; Andrea Gubitosi; Sofie Höfert; Josef; Irene Macalli; Carmine Carlo Maffei; Salvatore Mancino; Antonio Marano; Carlo Menale; Carmine Pistone; Graziano Riccelli; Salvatore Russo; Biagio Salvati; Paolo Scognamiglio. Fino al 30 dicembre.



