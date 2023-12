Incendio in casa nel Salernitano, muore un 78enne

Un 78enne è morto a Maiori (Salerno), in Costiera Amalfitana, a seguito di un rogo divampato nella sua abitazione. Il fatto è accaduto nella serata di ieri, intorno alle 22. L'uomo è stato ritrovato sul letto dai soccorritori che non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

L'incendio, secondo una prima ricostituzione, potrebbe essere stato provocato da un corto circuito a un asciugacapelli.

L'elettrodomestico era attaccato a una multi presa in camera da letto. Un improvviso malfunzionamento potrebbe aver innescato l'incendio, provocando la morte del 78enne, professionista molto conosciuto e stimato in tutta la Costiera Amalfitana. Sul posto oltre ai vigili del fuoco sono intervenuti i carabinieri.





