Ferito ai Quartieri Spagnoli, si indaga sul movente

Questa notte i Carabinieri della compagnia Napoli Centro sono intervenuti nell'ospedale Pellegrini per una persona ferita. Poco prima, accompagnato dalla propria moglie, si è presentato un 51enne dei Quartieri Spagnoli, già noto alle forze dell'ordine, con una ferita d'arma da fuoco al tallone del piede destro, con foro in entrata e uscita. L'uomo è stato dimesso con 5 giorni di prognosi.

Da una prima sommaria ricostruzione pare che i fatti siano avvenuti in una zona non meglio precisata dei Quartieri Spagnoli. Indagini in corso da parte dei carabinieri del nucleo operativo della compagnia Napoli centro.



